Kristen Stewart | passione tartan come Lady Diana

Occhi azzurri in primo piano, un sorriso appena accennato, l'anello con zaffiro che campeggia sull'anulare e una giacca tartan che evoca immediatamente il piglio scottish del guardaroba reale.

annacestmoi_ : No scusa Vogue in che senso Kristen Stewart as Diana Princess of Wales FERMATE TUTTO È TUTTO SBAGLIATO - s4racinesca : @pondgitsune no aspe in che senso è Kristen Stewart - versoblio : RT @pondgitsune: Kristen Stewart completamente irriconoscibile vs una foto della vera Diana - hugmelanaa : RT @pondgitsune: Kristen Stewart completamente irriconoscibile vs una foto della vera Diana - MMastrantuono : RT @MarioManca: #Spencer: la nuova immagine di Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana -