Kristen Stewart | la sua Lady Diana ha trovato il suo cattivissimo Principe Carlo

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’anello. I capelli. È arrivata una nuova foto diin Spencer, il film di Pablo Larrain (Jackie). Quello sue il weekend in cui decise che la sua vita sarebbe stata diversa. Che avrebbe cominciato a “lavorare” per dire addio alla Royal Family. La foto è questa qui sotto.

I lineamenti sono dolci, la pelle di luna e i capelli biondi, corti e ondulati come li portava lei. Nel secondo scatto che la ritrae nei panni di Lady Diana ,si presenta così: dolce, sorridente, fragile come la porcellana. Lo scatto, condiviso su Twitter da Neon, che lo distribuirà negli Stati Uniti, è tratto da Spencer , il nuovo film del ...(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307) Seberg - Nel mirino Tra spionaggio e biografia,interpreta l'icona della Nouvelle Vague. Anni 60: la star entra nel mirino dell'FBI per la ...Nuova foto e nuove notizie dal set di Spencer di Pablo Larrian, il film in cui Kristen Stewart è Lady Diana. E Jack Fairthing un cattivissimo Principe Carlo ...Ecco la nuova foto di Kristen Stewart nei panni della principessa Diana Spencer: scoprite di più su GingerGeneration.it!