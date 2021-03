Karnezis: ”Napoli, non vedo motivo per cambiare allenatore e su Galtier…” (Di venerdì 26 marzo 2021) Karnezis: “Sento ancora Manolas. Galtier? allenatore bravo e serio” Orestis Karnezis, attuale portiere del Lille ed ex del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della squadra azzurra, di Gattuso, Manolas, Galtier ed altro. Queste le sue parole: SULLA SUA ATTUALE ESPERIENZA IN FRANCIA “In Francia non si sta benissimo per quanto riguarda il virus. Anche qui non stiamo benissimo. Siamo chiusi. Calcisticamente sono contento. La squadra sta facendo bene. -afferma Karnezis – Sono contento. Napoli? Lo seguo. Napoli ce l’ho sempre nel cuore. E’ una stagione molto particolare. Questo virus non permette alla squadra di stare al meglio. Si giocano molte partite di fila. Alla fine però credo che il ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 26 marzo 2021): “Sento ancora Manolas. Galtier?bravo e serio” Orestis, attuale portiere del Lille ed ex del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, per parlare della squadra azzurra, di Gattuso, Manolas, Galtier ed altro. Queste le sue parole: SULLA SUA ATTUALE ESPERIENZA IN FRANCIA “In Francia non si sta benissimo per quanto riguarda il virus. Anche qui non stiamo benissimo. Siamo chiusi. Calcisticamente sono contento. La squadra sta facendo bene. -afferma– Sono contento.? Lo seguo.ce l’ho sempre nel cuore. E’ una stagione molto particolare. Questo virus non permette alla squadra di stare al meglio. Si giocano molte partite di fila. Alla fine però credo che il ...

