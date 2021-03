KALAJDZIC | UN GIGANTE TUTTOFARE AL SERVIZIO DELL’AUSTRIA

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 26 marzo 2021) Sasa Kalajdži? nasce in Austria, nella capitale Vienna, il 7 luglio del 1997, è un attaccante attualmente in forza allo Stoccarda. A 7 anni comincia a giocare a calcio nel SV Donau Wien, per passare, dopo nemmeno due anni, all’SR Donaufeld Wien. Lo step successivo è il trasferimento al First Vienna, il più antico club d’Austria, che da un decennio non riesce a tornare ai livelli di un tempo. Dopo quattro stagioni, il 17enne Kalajdži?, che gioca da trequartista, fa ritorno all’SR Donaufeld Wien, dove si era affermato come uno dei talenti più brillanti della capitale. Viene subito aggregato alla prima squadra, anche perché le qualità sono incredibilmente superiori rispetto ai pari età: parliamo di un ragazzone alto 2 metri e allo stesso tempo dotato di ottima tecnica. Il classe 1997 riesce a realizzare ben 8 gol in 17 partite in Terza divisione austriaca. L’Admira Wacker, club di ...