Kaia Gerber: dalle passerelle al mondo delle serie tv (Di venerdì 26 marzo 2021) La modella prenderà parte alla nuova stagione di "American Horror Story" "American Horror Story", celebre seri tv ideata da Ryan Murphy è ormai giunta alla sua decima stagione. Proprio per i nuovi episodi tra le new entry è stata annunciata anche la top model Kaia Gerber. La figlia di Cindy Crawford è pronta a fare il suo debutto sul set e ad annunciarlo su Instagram è stato proprio Murphy co creatore della serie di successo: "Sono molto contento – ha detto – di annunciare che Kaia Gerber si unirà alla famiglia di American Horror Story". Nel cast, tra gli altri anche Sarah Paulson, Evan Peters, Billie Lourd e Leslie Grossman. "American Horror Story", nata nel 2011 ha raccolto negli anni 16 Emmy e due Golden Globe: questa ultima stagione (la cui data di uscita non è stata annunciata) dovrebbe ...

