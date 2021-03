Juventus, seduta di allenamento con esercizi atletici e tecnici. Dybala prosegue il recupero (Di venerdì 26 marzo 2021) La Juventus ha svolto la seconda seduta di allenamento al Training Center della Continassa con un organico ridotto a causa degli impegni delle nazionali. Per i bianconeri di Pirlo oggi esercizi atletici e tecnici. prosegue il recupero di Paulo Dybala dopo i problemi al ginocchio. L’obiettivo dell’argentino è quello di poter tornare disponibile in vista del derby in programma il prossimo 3 aprile alle 18 sul campo del Torino. Prevista domani mattina una nuova seduta di allenamento. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Laha svolto la secondadial Training Center della Continassa con un organico ridotto a causa degli impegni delle nazionali. Per i bianconeri di Pirlo oggiildi Paulodopo i problemi al ginocchio. L’obiettivo dell’argentino è quello di poter tornare disponibile in vista del derby in programma il prossimo 3 aprile alle 18 sul campo del Torino. Prevista domani mattina una nuovadi. SportFace.

Advertising

ilariadituccio : RT @GiovaAlbanese: #Buffon ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo, arruolabile per #JuveBenevento di domenica. ?? #Juventus - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Juve, #Buffon ha svolto l'intera seduta in gruppo - oscarvalle1984 : RT @GiovaAlbanese: #Buffon ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo, arruolabile per #JuveBenevento di domenica. ?? #Juventus - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Juve, #Buffon ha svolto l'intera seduta in gruppo - AleGobbo87 : RT @GiovaAlbanese: #Buffon ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo, arruolabile per #JuveBenevento di domenica. ?? #Juventus -