Juventus-Napoli, Alvino: “Spero non ci saranno polemiche sulle designazioni” (Di venerdì 26 marzo 2021) Carlo Alvino, giornalista e tifoso del Napoli, ha detto la sua per quanto riguarda la sfida contro la Juventus. Nel consueto filo diretto con i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 26 marzo 2021) Carlo, giornalista e tifoso del, ha detto la sua per quanto riguarda la sfida contro la. Nel consueto filo diretto con i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - giacomo1994_ : RT @ContinassaMech: #Napoli aspetta che #Juventus paghi clausola di rilascio a 2,8 milioni del contratto di #Sarri per poterlo ingaggiare p… - lookatbald : RT @ContinassaMech: #Napoli aspetta che #Juventus paghi clausola di rilascio a 2,8 milioni del contratto di #Sarri per poterlo ingaggiare p… - EnricoNicoli : RT @giampdisan: Il #Napoli chiama la asl per non giocare. Gli danno ragione. La #Lazio schiera positivi: semplice multa. L'ATS rinvia parti… - AvarelloValerio : RT @giampdisan: Il #Napoli chiama la asl per non giocare. Gli danno ragione. La #Lazio schiera positivi: semplice multa. L'ATS rinvia parti… -