Juventus, gli ultimi aggiornamenti su Dybala: out con il Torino (Di venerdì 26 marzo 2021) Dybala torna in gruppo alla Continassa, ma il rientro in campo deve ancora attendere. Le ultimissime sulla Joya Paulo Dybala è tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Alla Continassa, il giocatore argentino è sceso in campo con la squadra, priva di Nazionali. Una buonissima notizia per Pirlo, che negli ultimi 3 mesi ha dovuto fare a meno di lui a causa di un infortunio al ginocchio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Nel Derby contro il Torino, comunque, la Joya dovrebbe essere ancora out. A confermarlo è stato Giovanni Guardalà a Sky Sport: «Vedremo se in queste ultime dieci partite di campionato che ci saranno farà la differenza, considerando che nel derby ancora Dybala non sarà a disposizione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021)torna in gruppo alla Continassa, ma il rientro in campo deve ancora attendere. Lessime sulla Joya Pauloè tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Alla Continassa, il giocatore argentino è sceso in campo con la squadra, priva di Nazionali. Una buonissima notizia per Pirlo, che negli3 mesi ha dovuto fare a meno di lui a causa di un infortunio al ginocchio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Nel Derby contro il, comunque, la Joya dovrebbe essere ancora out. A confermarlo è stato Giovanni Guardalà a Sky Sport: «Vedremo se in queste ultime dieci partite di campionato che ci saranno farà la differenza, considerando che nel derby ancoranon sarà a disposizione». Leggi su Calcionews24.com

