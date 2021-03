Juventus | Dybala può salvare la stagione

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 26 marzo 2021) La situazione legata a Pauloè uno dei temi più caldi in casa. Nelle ultime settimane, in particolare, l’argentino sembrerebbe essersi allontanato ancora di più dai bianconeri. Il contratto in scadenza nel 2022 non può non preoccupare e ci si chiede quale sarà il suo futuro. Attualmente il rinnovo è congelato e probabilmente se ne parlerà solo al termine della. Almeno in questo finale di campionato,dovrà mettere da parte tutti i pensieri e dovrà cercare di riprendere per mano lae portarla almeno in Champions League., piano: un grande finale diper tornare al top La sosta delle nazionali potrebbe essere servita molto a Paulo. In queste settimane il ...