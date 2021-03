Juventus | Dybala pronto al rientro | Pirlo lo vuole per il derby

(Di venerdì 26 marzo 2021) Paulopotrebbe presto tornare in campo contro la: ecco quando è previsto ilin gruppo Questa sembra essere la settimana decisiva per il ritorno in campo di Paulo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il numero 10 dellaè tornato ad allenarsi in gruppo. Recupero quasi ultimato dunque per la Joya con Andreache conta, a questo punto, di riaverlo in campo per la sfida al Torino in programma il prossimo 3 aprile. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

giuventinopazzo : RT @NoireButterfly_: @PauDybala_JR hai rotto le scatole anche tu, comunque. Muoviti a rientrare e a rinnovare o vattene. Ti adoro ma la mag… - Noala6624 : RT @bellacaf2110: Buongiorno a tutti, ma soprattutto a Paulo Dybala 10 della Juventus - 87Reartu : RT @bellacaf2110: Adani: 'La stagione parla: Dybala è il giocatore più importante della Juventus, è quello che lega i reparti. Sono cinque… - Mirko799 : RT @NonSoloJuve: ??”La valutazione su chi ha valore non si fa solo sulla presenza, ma anche sull’assenza: #Dybala è il giocatore più importa… - MaryDiDio2 : Grazie Adani, per una volta sono d’ accordo con te ! ?? #Juventus #Juve #Dybala -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dybala

Paulopotrebbe presto tornare in campo contro la: ecco quando è previsto il rientro in gruppo ..., Pauloè ritornato alla Continassa. L'obiettivo è essere pronto per il derby e poi si valuterà per bene il futuro.di ritorno alla Continassa. L'attaccante argentino è pronto a ritornare sul campo dopo il lungo infortunio che gli ha compromesso gran parte della stagione. Tanti interrogativi ...13:11 - ALLENAMENTO MATTUTINO PER LA JUVE - La Juventus, in mattinata, si è allenata in vista della ripresa del campionato. Tra i giocatori che hanno lavorato al JTC c'è ...Paulo Dybala potrebbe presto tornare in campo contro la Juventus: ecco quando è previsto il rientro in gruppo dell'attaccante ...