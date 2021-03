Juventus | chiesta l’archiviazione delle indagini sulla morte dell’ultrà Raffaello Bucci

(Di venerdì 26 marzo 2021) Archiviare ledi, l’ex ultrà dellamorto cadendo dal viadotto di Fossano, nel luglio 2016. È quello che ha chiesto la procura di Cuneo.è morto nel luglio 2016, pochi giorni prima era stato interrogato dalla procura di Torino per i rapporti tra ‘ndrangheta e ultrà. Il fascicolo sulle nuoveper omicidio era seguito dal procuratore di Cuneo Onelio Dodero. Dopo tre anni di accertamenti, il magistrato ha concluso che non si è potuto appurare chi potrebbe aver avuto “un influsso determinantescelta finale”, cioè quella dei suicidio. La compagna di, assistita dall’avvocato di Cuneo Paolo Verra, aveva chiesto e ottenuto di riaprire le ...

Il Fatto Quotidiano

