Justice League | #RestoreTheSnyderVerse | la campagna supera il milione di tweet

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 marzo 2021) All'indomani del debutto di Zack Snyder's, è iniziata la nuova, che in pochi giorni hato ildi. Warner Bros. non ha pace. dopo aver accontentato i fan con l'uscita digitale di Zack Snyder's, è iniziata subito una nuova, che in pochi giorni hato ildi. Lo scopo della nuova compagna, lanciata in concomitanza con il quinto anniversario del precedente film di Zack Snyder nel DCEU, Batman v Superman: Dawn of, è quello di rilanciare la saga del visionario regista. Il tutto, nonostante Warner abbia ...