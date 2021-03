Judo, Italia da sogno nel Grand Slam di Tbilisi! Odette Giuffrida trionfa nei 52 kg, Francesca Milani è seconda nei 48 kg! (Di venerdì 26 marzo 2021) Prima giornata da sogno a Tbilisi per i colori azzurri, in occasione del terzo Grand Slam stagionale del World Tour 2021 di Judo. La selezione tricolore impegnata in Georgia ha infatti raggiunto il Final Block con due atlete, Odette Giuffrida (52 kg) e Francesca Milani (48 kg), che hanno ottenuto rispettivamente un primo ed un secondo posto di Grandissimo spessore in prospettiva olimpica. Per il Bel Paese si tratta del 6° trionfo assoluto in un Grand Slam (torneo istituito nel 2009), il 2° della stagione dopo l’exploit di Christian Parlati a Tashkent. Prestazione maiuscola da parte di Giuffrida, al rientro in gara dopo un infortunio alla spalla, che si conferma una delle ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Prima giornata daa Tbilisi per i colori azzurri, in occasione del terzostagionale del World Tour 2021 di. La selezione tricolore impegnata in Georgia ha infatti raggiunto il Final Block con due atlete,(52 kg) e(48 kg), che hanno ottenuto rispettivamente un primo ed un secondo posto diissimo spessore in prospettiva olimpica. Per il Bel Paese si tratta del 6° trionfo assoluto in un(torneo istituito nel 2009), il 2° della stagione dopo l’exploit di Christian Parlati a Tashkent. Prestazione maiuscola da parte di, al rientro in gara dopo un infortunio alla spalla, che si conferma una delle ...

