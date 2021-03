Judo | Grand Slam di Tbilisi | oro per Giuditta | Milani seconda

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 marzo 2021) Giornata piena di soddisfazioni per l’Italia del. NeldiOdette(Esercito) ha conquistato l’oro nei -52 kg con cinque vittorie, su Mariam Janashvili (Geo), Anastasia Polikarpova (Rus), Joana Ramos (Por), Tetiana Levytska-Shukvani (Geo) e in finale su Chelsie Giles (Gbr). “Sono felice per questa medaglia, perche’ arriva in un periodo di carico in preparazione dell’Europeo. E’ stata una giornata fisicamente e mentalmente davvero difficile ma sono soddisfatta perche’ nonostante tutto ho trovato il mio modo per vincere”, ha detto la romana. Splendido secondo posto per Francescanei -48 kg, che chiude con quattro vittorie su Khalimajon Kurbonova (Uzb), Amber Gersjes (Ned), Catarina Costa (Por) e Julia Figueroa (Esp), sconfitta in finale da Urantsetseg ...