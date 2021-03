Joventut Badalona-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming EuroCup 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) oggi, venerdì 26 marzo, al “Palau Olimpic de Badalona” andrà in scena il match tra Joventut Badalona e Virtus Bologna, gara-2 dei quarti di finale dell’EuroCup 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. La Virtus Bologna vola in Catalogna per provare a chiudere la pratica e staccare il pass per la semifinale senza dover vivere la pressione di una decisiva gara-3 (eventualmente si giocherebbe nel capoluogo emiliano mercoledì 30 marzo alle ore 20.45). Il primo atto del confronto tra queste due squadre, disputato martedì alla “Segafredo Arena”, ha visto i bianconeri prevalere per ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021), venerdì 26 marzo, al “Palau Olimpic de” andrà in scena il match tra, gara-2 dei quarti di finale dell’2020-di basket. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. Lavola in Catalogna per provare a chiudere la pratica e staccare il pass per la semifinale senza dover vivere la pressione di una decisiva gara-3 (eventualmente si giocherebbe nel capoluogo emiliano mercoledì 30 marzo alle ore 20.45). Il primo atto del confronto tra queste due squadre, disputato martedì alla “Segafredo Arena”, ha visto i bianconeri prevalere per ...

