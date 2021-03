Johnny Depp ‘picchiatore di mogli’: la star è costretta ad accettare le accuse (Di venerdì 26 marzo 2021) Brutte notizie per Johnny Depp che dovrà accettare le scuse per essere stato definito da un giornale inglese “picchiatore di mogli” L’attore Johnny Depp si vedrà, suo malgrado, costretto ad… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 26 marzo 2021) Brutte notizie perche dovràle scuse per essere stato definito da un giornale inglese “picchiatore di mogli” L’attoresi vedrà, suo malgrado, costretto ad… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

