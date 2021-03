Johnny Depp, ennesima sconfitta legale per la star: negato l’appello contro il The Sun (Di venerdì 26 marzo 2021) Johnny Depp, l'evoluzione beauty di un sex symbol guarda le foto Se Johnny Depp, 57 anni, pensava – un po’ come tutti noi – che dopo un disastroso 2020, anno della pandemia, il 2021 sarebbe stato migliore, ha già fatto in tempo a ricredersi. Quest’anno infatti, per la star di Hollywood è cominciato male e sta continuando peggio. Già a gennaio, giusto per far capire subito il “mood” di questo 2021, una sua fan mitomane è riuscita a introdursi in casa sua, eludendo la sicurezza (che Depp paga profumatamente). Evento, ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 marzo 2021), l'evoluzione beauty di un sex symbol guarda le foto Se, 57 anni, pensava – un po’ come tutti noi – che dopo un disastroso 2020, anno della pandemia, il 2021 sarebbe stato migliore, ha già fatto in tempo a ricredersi. Quest’anno infatti, per ladi Hollywood è cominciato male e sta continuando peggio. Già a gennaio, giusto per far capire subito il “mood” di questo 2021, una sua fan mitomane è riuscita a introdursi in casa sua, eludendo la sicurezza (chepaga profumatamente). Evento, ...

