Iv | Rosato | ‘buon lavoro a nuovo Ufficio presidenza alla Camera’

Roma, 26 mar (Adnkronos) – "Buon lavoro al nuovo Ufficio di presidenza Italia Viva alla Camera dei deputati: Marco Di Maio e Massimo Ungaro ricopriranno rispettivamente il ruolo di nuovo vice capogruppo alla Camera con Maria Elena Boschi e segretario d'Aula con Silvia Fregolent. Buon lavoro anche a Giuseppina Occhionero e Catello Vitiello, entrati a far parte del Comitato direttivo del gruppo accanto al nostro tesoriere Mauro del Barba. Una squadra rafforzata, sempre più forte e competente. Grazie a Luigi Marattin e Camillo D'Alessandro per il lavoro svolto negli ultimi mesi". Lo scrive in un post su Facebook il vice presidente della Camera e presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.

