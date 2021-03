Iv e il voto a Benevento | l’auspicio di Caputo | “Ricomporre l’alleanza che ha vinto le regionali” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Riconfermare il progetto messo in campo da De Luca alle scorse”. A pensarla così è Nicola, assessore della giunta De Luca e dirigente regionale e nazionale di Italia Viva. Intervistato da Anteprima24, l’esponente dell’esecutivo campano ha parlato anche delle prossime amministrative a. All’ombra della Dormiente, come noto, della coalizione che alle scorsesosteneva l’attuale governatore non vi è più neanche l’ombra. Da un lato infatti c’è Mastella, in corsa per il bis e sostenuto da Socialisti e da una parte minoritaria del Pd e dall’altra un’alleanza che vede protagonisti il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle, Centro Democratico e proprio Italia Viva (per restare alle sigle di partito). Una vicenda complicata, come riconosce lo stesso ...