Italia U21, stangata per Tonali: maxi squalifica per il centrocampista (Di venerdì 26 marzo 2021) Sandro Tonali è stato espulo nella gara d’esordio dell’Italia Under 21 agli Europei contro la Repubblica Ceca: maxi squalifica per lui Sandro Tonali ha lasciato l’Italia Under 21 in dieci nell’esordio agli Europei contro la Repubblica Ceca: il pestone su Sasinka costa tantissimo al centrocampista del Milan. Sono tre i turni di squalifica a Tonali che salterà Spagna e Slovenia e l’eventuale quarto di finale. Un turno di squalifica anche per Marchizza (espulso) e Matteo Gabbia per «violazione delle regole di buona condotta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Sandroè stato espulo nella gara d’esordio dell’Under 21 agli Europei contro la Repubblica Ceca:per lui Sandroha lasciato l’Under 21 in dieci nell’esordio agli Europei contro la Repubblica Ceca: il pestone su Sasinka costa tantissimo aldel Milan. Sono tre i turni diche salterà Spagna e Slovenia e l’eventuale quarto di finale. Un turno dianche per Marchizza (espulso) e Matteo Gabbia per «violazione delle regole di buona condotta». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

CinqueNews : Euro Under 21, tre giornate di squalifica per #Tonali - ILOVEPACALCIO : #ItaliaU21: stangata per #Tonali, salterà la fase a gironi dell'#Europeo - AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ???? 2??1?? | ?? #Cutrone : «Possiamo fare bene. #Spagna ???? ? Partita importantissima» #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU21… - TuttoNazionali : ???? 2??1?? | ?? #Cutrone : «Possiamo fare bene. #Spagna ???? ? Partita importantissima» #TuttoNazionali #Italia… - ChristianPelos2 : RT @sportface2016: #ItaliaU21, stangata per #Tonali: fermato dall’Uefa per tre giornate -