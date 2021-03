Italia U21, ct Nicolato: “Contro la Spagna è come un esame di università” (Di venerdì 26 marzo 2021) Fermata sull’1-1 dalla Repubblica Ceca nel match d’esordio di un Campionato Europeo dal format atipico, alla vigilia del fondamentale match di domani a Maribor con la Spagna (diretta Rai2 ore 21) la Nazionale Under 21 subisce uno stop ben più pesante. Dopo le decisioni della Commissione Disciplinare UEFA, Nicolato perde tre Azzurrini: tre gare di squalifica a Tonali (rosso diretto), una per Marchizza (doppia ammonizione) e una per Gabbia (“violazione delle regole di buona condotta”). Il ct. Nicolato ha presentato il match in sala stampa: "Abbiamo visto tante partite della Spagna, domani ci aspetta un esame di università e io spero di farlo con matricole spensierate anche nel modo di fare. La mia squadra non deve avere paura di nessuno: se saremo inferiori stringeremo la mano agli ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) Fermata sull’1-1 dalla Repubblica Ceca nel match d’esordio di un Campionato Europeo dal format atipico, alla vigilia del fondamentale match di domani a Maribor con la(diretta Rai2 ore 21) la Nazionale Under 21 subisce uno stop ben più pesante. Dopo le decisioni della Commissione Disciplinare UEFA,perde tre Azzurrini: tre gare di squalifica a Tonali (rosso diretto), una per Marchizza (doppia ammonizione) e una per Gabbia (“violazione delle regole di buona condotta”). Il ct.ha presentato il match in sala stampa: "Abbiamo visto tante partite della, domani ci aspetta undie io spero di farlo con matricole spensierate anche nel modo di fare. La mia squadra non deve avere paura di nessuno: se saremo inferiori stringeremo la mano agli ...

