Italia Nord Irlanda: Insigne fa la differenza tra le linee – ANALISI TATTICA

Italia Nord Irlanda ha segnato il ritorno in campo degli Azzurri di Roberto Mancini: il movimento di Insigne tra le linee determinante nel successo

Il secondo tempo dell'Italia di ieri non è stato certo buono. Difficoltà a risalire il campo e, questa una novità, tanti errori nei disimpegni: Locatelli e Verratti, due giocatori di solito precisissimi, hanno perso palloni sanguinosi nei pressi dell'area, con l'Irlanda del Nord che ha avuto ghiotte occasioni per tornare in partita.

Tuttavia, nella prima frazione abbiamo visto tante cose buone, che sono poi le solite. Nonostante il poco tempo a disposizione per gli allenamenti, ormai i principi dell'Italia di Mancini sono chiari ed emergono in qualsiasi partita. Gli azzurri sono molto bravi ...

