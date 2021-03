Italia, Mancini cambia con la Bulgaria: Chiesa può essere titolare (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo essere partito dalla panchina nel match contro l’Irlanda del Nord, Federico Chiesa potrebbe essere schierato titolare contro la Bulgaria Contro l’Irlanda del Nord, Roberto Mancini ha scelto di non schierare titolare Federico Chiesa. Il numero 22 bianconero è rimasto in panchina, entrando solamente a quindici minuti dalla fine. Come rivela Sky Sport, però, l’esterno potrebbe partire titolare contro la Bulgaria. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Il ct azzurro dovrebbe infatti schierare il giocatore bianconero nell’undici iniziale nella prossima sfida di qualificazione ai Mondiali, che si giocherà domenica sera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Dopopartito dalla panchina nel match contro l’Irlanda del Nord, Federicopotrebbeschieratocontro laContro l’Irlanda del Nord, Robertoha scelto di non schierareFederico. Il numero 22 bianconero è rimasto in panchina, entrando solamente a quindici minuti dalla fine. Come rivela Sky Sport, però, l’esterno potrebbe partirecontro la. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Il ct azzurro dovrebbe infatti schierare il giocatore bianconero nell’undici iniziale nella prossima sfida di qualificazione ai Mondiali, che si giocherà domenica sera. Leggi su Calcionews24.com

