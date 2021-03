Italia Irlanda del Nord, primi tre punti Mondiali (Di venerdì 26 marzo 2021) . Gli azzurri escono vincitori dalla prima partita di qualificazione verso Qatar 2022 A Parma dunque Italia Irlanda del Nord 2-0 con le reti di Berardi e Immobile il quale si sblocca in azzurro dopo un lungo digiuno. Un’altra vittoria che allunga la striscia di positiva del gruppo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, convocati e novità I Mondiali azzurri iniziano da Parma contro l’Irlanda del Nord Bosnia Italia una vittoria determinante per accedere alla Final Four Qatar 2022 il girone Azzurro, l’Italia nel gruppo C La Serie Tv sulla Nazionale, ecco “Sogno Azzurro” Polonia Italia in campo ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 26 marzo 2021) . Gli azzurri escono vincitori dalla prima partita di qualificazione verso Qatar 2022 A Parma dunquedel2-0 con le reti di Berardi e Immobile il quale si sblocca in azzurro dopo un lungo digiuno. Un’altra vittoria che allunga la striscia di positiva del gruppo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: QualificazioniQatar 2022, convocati e novità Iazzurri iniziano da Parma contro l’delBosniauna vittoria determinante per accedere alla Final Four Qatar 2022 il girone Azzurro, l’nel gruppo C La Serie Tv sulla Nazionale, ecco “Sogno Azzurro” Poloniain campo ...

juventusfc : Questa sera, alle ore 20.45, l'Italia inizierà il suo cammino verso i Mondiali del 2??0??2??2??! ???? In bocca al lu… - Eurosport_IT : ESORDIO VINCENTE! ?? Il cammino dell'Italia verso i Mondiali 2022 inizia con il piede giusto: Berardi e Immobile fi… - SkySport : ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0 Risultato finale ? ? #Berardi (14') ? #Immobile (39') ? ?? QUALIFICAZIONI AI MONDIALI ??… - Pasta631 : Questi pigliano montagne di soldi e si lamentano pure, mentre c'è gente che và a rubare per mangiare Italia-Irlanda… - Fprime86 : RT @SkySport: Italia, Immobile: 'Il gol è una liberazione. Questa vittoria è per Daniel Guerini' -