Italia-Irlanda del Nord | gli azzurri iniziano con 3 punti la cavalcata al Mondiale

(Di venerdì 26 marzo 2021) Buona la prima: l’trova i primi trenel girone C di qualificazioni ai mondiali. Mancini si gode la vittoria sull’dele mette nel mirino il prossimo impegno di domenica contro la Bulgaria. Un super Berardi e un ritrovato Immobile permettono aglidi iniziare al meglio il percorso che porta verso Qatar 2022. Il ct è soddisfatto a metà: da rivedere, ha detto, il secondo tempo, durante il quale l’non ha saputo costruire gioco e creare occasioni, come fatto nei primi 45 minuti di gara: “Il primo tempo è stato ottimo – ha detto il tecnico ai microfoni della Rai – il secondo tempo lo rivedremo perché potevamo fare meglio. I primi 45? sono stati perfetti, le giocate erano veloci. Nella ripresa abbiamo fatto girare palla meno velocemente, ma dopo cinque ...

Mario Sconcerti ha espresso il suo parere sulla gara di ieri dell'Italia di Mancini che ha battuto per 2-0 l'Irlanda del Nord Vittoria importante quella di ieri per l'Italia di Mancini autrice di un ...