Italia Irlanda del Nord | boom di share | oltre 6 milioni di telespettatori

(Di venerdì 26 marzo 2021)del, prima partita del percorso verso il Mondiale 2022 è stata seguita dadidel, prima partita del gruppo C dei gironi di qualificazioni al Mondiale 2022 è stato seguito in Tv da 6.129.000(22.64% di). Lo riferisce la FIGC tramite un comunicato ufficiale. Un ottimo dato per gli azzurri che sono riusciti a risvegliare l’amore deglini per la Nazionale dopo anni bui. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Questa sera, alle ore 20.45, l'Italia inizierà il suo cammino verso i Mondiali del 2??0??2??2??! ???? In bocca al lu… - Eurosport_IT : ESORDIO VINCENTE! ?? Il cammino dell'Italia verso i Mondiali 2022 inizia con il piede giusto: Berardi e Immobile fi… - SkySport : ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0 Risultato finale ? ? #Berardi (14') ? #Immobile (39') ? ?? QUALIFICAZIONI AI MONDIALI ??… - Brizuela2010 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? Domenico #Berardi è stato votato dai tifosi #MiglioreAzzurro di #ItaliaIrlandadelNord ???? Ha ottenuto il… - infoitsport : Italia-Irlanda del Nord, 2-0 al 45': azzurri in scioltezza, bene Insigne -

del Nord, prima partita del percorso verso il Mondiale 2022 è stata seguita da oltre 6 milioni di ...La vittoria sull'del Nord ha rafforzato la candidatura azzurra al primo posto nel girone. Domenica l'proverà a fare il bis in Bulgaria. Gli analisti di Snai vedono il '2' dell'a 1,21 e un ...Quattro vittorie in sei partite è l'ottimo bilancio del giovedì sera rossonero in Nazionale. Doveroso cominciare da Zlatan Ibrahimovic: un ritorno a casa ...Le squadre che hanno vinto più Campionati Europei Under 21 si affrontano a Maribor alla seconda giornata. Spagna e Italia, le due squadre che hanno vinto più volte il Campionato Europeo Under 21 UEFA, ...