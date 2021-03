Italia-Irlanda del Nord 2’0: gli azzurri partono con una vittoria (Di venerdì 26 marzo 2021) Italia-Irlanda del Nord, primo match del gruppo c valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022, si è chiuso con la vittoria degli azzurri che partono con il piede giusto. Ci pensano Immobile e Berardi a decidere l’incontro nel primo tempo. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Mancini si affida al 4-3-3 con Donnarumma in porta, Florenzi a destra, Emerson a sinistra, Bonucci e Chiellini al centro..A centrocampo, Pellegrini, Locatelli e Verratti. In avanti, Immobile, Insigne e Berardi. Risponde l’Irlanda del Nord con il 3-5-2: Peacok-Farell in porta, in difesa Smith, Evan e Cathcart. A centrocampo, McNair, McCain e Davis, con Dallas ed Evans sugli esterni. In avanti, White e Magannis. Primo tempo Parte sfrontata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021)del, primo match del gruppo c valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022, si è chiuso con ladeglichecon il piede giusto. Ci pensano Immobile e Berardi a decidere l’incontro nel primo tempo. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Mancini si affida al 4-3-3 con Donnarumma in porta, Florenzi a destra, Emerson a sinistra, Bonucci e Chiellini al centro..A centrocampo, Pellegrini, Locatelli e Verratti. In avanti, Immobile, Insigne e Berardi. Risponde l’delcon il 3-5-2: Peacok-Farell in porta, in difesa Smith, Evan e Cathcart. A centrocampo, McNair, McCain e Davis, con Dallas ed Evans sugli esterni. In avanti, White e Magannis. Primo tempo Parte sfrontata ...

