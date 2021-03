Italia, in tv boom di telespettatori contro l’Irlanda del Nord (Di venerdì 26 marzo 2021) Il giorno dopo il successo sull’Irlanda del Nord, match seguito in Tv da 6.129.000 telespettatori (22.64% di share), la Nazionale è tornata ad allenarsi questa mattina a Parma in vista della sfida di domenica con la Bulgaria, seconda delle tre gare valide per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Il 2-0 ai Nord irlandesi, frutto delle reti realizzate nel primo tempo da Domenico Berardi e Ciro Immobile, ha permesso all’Italia di allungare a 23 la serie di partite consecutive senza sconfitte e di incamerare i primi 3 punti nella corsa al Mondiale. Vincere non è mai scontato e lo sanno bene altre big come Francia, Spagna e Paesi Bassi, con le prime due fermate sul pareggio da Ucraina e Grecia e gli Orange battuti dalla Turchia, avversaria degli Azzurri nel match d’esordio del Campionato Europeo. Ma ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) Il giorno dopo il successo suldel, match seguito in Tv da 6.129.000(22.64% di share), la Nazionale è tornata ad allenarsi questa mattina a Parma in vista della sfida di domenica con la Bulgaria, seconda delle tre gare valide per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Il 2-0 aiirlandesi, frutto delle reti realizzate nel primo tempo da Domenico Berardi e Ciro Immobile, ha permesso all’di allungare a 23 la serie di partite consecutive senza sconfitte e di incamerare i primi 3 punti nella corsa al Mondiale. Vincere non è mai scontato e lo sanno bene altre big come Francia, Spagna e Paesi Bassi, con le prime due fermate sul pareggio da Ucraina e Grecia e gli Orange battuti dalla Turchia, avversaria degli Azzurri nel match d’esordio del Campionato Europeo. Ma ...

Advertising

GiorgioPStream : #SmartHome, in Italia è boom | Webnews - ItaSportPress : Italia, in tv boom di telespettatori contro l'Irlanda del Nord - - MazzottaLuana : RT @FonteUfficiale: I dati non mentono: - zazoomblog : Italia Irlanda del Nord boom di share: oltre 6 milioni di telespettatori - #Italia #Irlanda #share: #oltre - _Facezia_ : Triora mette in vendita le sue case a un euro, è boom di richieste per il Borgo delle streghe. Ci sono stata per l… -