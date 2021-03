Italia, i nuovi colori delle regioni: nel Lazio riaprono le scuole (Di venerdì 26 marzo 2021) Già da martedì nella regione riapriranno le scuole Il venerdì ormai lo abbiamo imparato è il giorno in cui cambiano i colori delle regioni (o rimangono gli stessi). È il giorno in cui, dalla cambia di Regia del Governo e dal Comitato Tecnico Scientifico vengono analizzati i vari parametri della pandemia e l’indice RT. Da lunedì alcune aree dell’Italia (l’ordinanza viene presentata il venerdì ma entra in vigore solo dalla settimana successiva) avranno nuove regole da seguire. Per ben 8 regioni si prospetta una Pasqua in rosso ovvero fino al 13 aprile. Vede, invece, un leggero miglioramento la regione Lazio che da martedì entrerà in arancione. L’ultima ordinanza era entrata in vigore il 15 e quindi durerà fino al 30 marzo data in cui è stato stabilito che riapriranno ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Già da martedì nella regione riapriranno leIl venerdì ormai lo abbiamo imparato è il giorno in cui cambiano i(o rimangono gli stessi). È il giorno in cui, dalla cambia di Regia del Governo e dal Comitato Tecnico Scientifico vengono analizzati i vari parametri della pandemia e l’indice RT. Da lunedì alcune aree dell’(l’ordinanza viene presentata il venerdì ma entra in vigore solo dalla settimana successiva) avranno nuove regole da seguire. Per ben 8si prospetta una Pasqua in rosso ovvero fino al 13 aprile. Vede, invece, un leggero miglioramento la regioneche da martedì entrerà in arancione. L’ultima ordinanza era entrata in vigore il 15 e quindi durerà fino al 30 marzo data in cui è stato stabilito che riapriranno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scoperti in Italia 5 fattori genetici legati alla forma più grave di Covid-19. Pubblicato sulla rivista iScience, i… - francescoseghez : Nuovi dati su tasso di fertilità in UE, l’Italia seconda solo a Spagna ed è probabile che 2020 sarà ancora peggiore… - Agenzia_Ansa : Sono 23.696 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 21.267. 460 le vitt… - 361_magazine : Cambiano i colori delle #regioni - FaccioTommaso : RT @AndreaRoventini: I lavoratori di Amazon scioperano in Italia e in USA cercano di creare il 1’ sindacato. Le condizioni di lavoro sono d… -