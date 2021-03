Italia, Gravina: «Possiamo centrare l’obiettivo degli Europei con il pubblico» (Di venerdì 26 marzo 2021) Gabriele Gravina parla della possibilità di vedere i tifosi Italiani sugli spalti per gli Europei che partiranno da Roma: le sue parole Gabriele Gravina, ai microfoni di Sky Sport, fa chiarezza sulla possibilità dei tifosi allo stadio per gli Europei anche in Italia. «Sono convinto di poter centrare l’ importante obiettivo della presenza del pubblico, se la campagna vaccinale continuerà a essere positiva. Questo non ce lo Possiamo permettere. Sempre nel rispetto della tutela della salute, sono convinto che la risposta del Governo sarà positiva. L’Italia ci tiene a fare qui gli Europei perché ci ha investito: abbiamo allestito un’organizzazione importante e siamo convinti che avremo un riscontro. Non si ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Gabrieleparla della possibilità di vedere i tifosini sugli spalti per gliche partiranno da Roma: le sue parole Gabriele, ai microfoni di Sky Sport, fa chiarezza sulla possibilità dei tifosi allo stadio per glianche in. «Sono convinto di poterl’ importante obiettivo della presenza del, se la campagna vaccinale continuerà a essere positiva. Questo non ce lopermettere. Sempre nel rispetto della tutela della salute, sono convinto che la risposta del Governo sarà positiva. L’ci tiene a fare qui gliperché ci ha investito: abbiamo allestito un’organizzazione importante e siamo convinti che avremo un riscontro. Non si ...

