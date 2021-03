Italia, Di Gennaro: “Il lavoro di Mancini è stato eccellente. Ieri avrebbero potuto fare più gol” (Di venerdì 26 marzo 2021) “L’Italia ha dimostrato in questi due anni e mezzo di poter fare una figura importante all’Europeo. Il lavoro di Mancini è stato eccellente. Ieri avrebbero potuto fare più gol, ma dopo il vantaggio si sono rilassati e questo non deve accadere perché gli avversari potrebbero approfittarne - queste le parole di Antonio Di Gennaro, ex allenatore e cronista Rai, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -.Italia - "Sul turnover, Mancini, nel post partita di Ieri, ha detto che ne cambierà 5, quindi ci sarà sicuramente. In una stagione così particolare è importante, giusto e logico saper gestire le energie. Insigne? È stato quello che ha creato più occasioni, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) “L’ha dimostrato in questi due anni e mezzo di poteruna figura importante all’Europeo. Ildi, ma dopo il vantaggio si sono rilassati e questo non deve accadere perché gli avversari potrebbero approfittarne - queste le parole di Antonio Di, ex allenatore e cronista Rai, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -.- "Sul turnover, Mancini, nel post partita di, ha detto che ne cambierà 5, quindi ci sarà sicuramente. In una stagione così particolare è importante, giusto e logico saper gestire le energie. Insigne? È stato quello che ha creato più occasioni, ...

