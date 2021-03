Italia | controlli strumentali per Caputo | le ultime sull’attaccante

(Di venerdì 26 marzo 2021) Cicciopotrebbe lasciare il ritiro della Nazionale per qualche problema fisico: ledel Sassuolo Campanello d’allarme in casa. Come riporta Sky Sport Cicciosi è recato insieme al medico della Nazionale Ferretti per deiin una clinica a Parma, sede del ritiro azzurro. Può essere che il dolore avvertito risalga al problema di pubalgia che l’ha tenuto ai box qualche settimana fa. Da valutare quindi le condizioni dell’attaccante del Sassuolo ma non è escluso che possa lasciare il ritiro dell’. Leggi su Calcionews24.com

Ciccio Caputo potrebbe lasciare il ritiro della Nazionale per qualche problema fisico: le ultime sull'attaccante del ...Per garantire il rispetto dei provvedimenti vengono intensificati isu tutta l'area ... piazzale Atleti Azzurri d': sul tragitto via Morandi - via Meuccio Ruini - via Gramsci - via Duo.