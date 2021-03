Italia chiusa dopo Pasqua: rispunta la zona gialla. Ma sarà rafforzata (chiusure anticipate) (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – Italia chiusa anche dopo Pasqua, il governo Draghi cerca l’intesa nella maggioranza tra “rigoristi” e “aperturisti”: possibile una zona gialla rafforzata, con chiusure anticipate. Oggi intanto ci sarà il consueto cambio di colore per le regioni, con il Lazio che tornerà in zona arancione e da lunedì riaprirà le scuole. Nella maggioranza è ancora scontro tra chi, Lega in testa, vuole riaprire il prima possibile e chi, come il ministro della Salute Roberto Speranza, appoggiato da Pd e M5S, vuole tenere tutto chiuso il più possibile. Anche tra i governatori c’è chi chiede di procedere con le riaperture dove è possibile. Verso una zona gialla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar –anche, il governo Draghi cerca l’intesa nella maggioranza tra “rigoristi” e “aperturisti”: possibile una, con. Oggi intanto ciil consueto cambio di colore per le regioni, con il Lazio che tornerà inarancione e da lunedì riaprirà le scuole. Nella maggioranza è ancora scontro tra chi, Lega in testa, vuole riaprire il prima possibile e chi, come il ministro della Salute Roberto Speranza, appoggiato da Pd e M5S, vuole tenere tutto chiuso il più possibile. Anche tra i governatori c’è chi chiede di procedere con le riaperture dove è possibile. Verso una...

pierofassino : La Turchia lascia la Convenzione di Istanbul a tutela delle donne che subiscono violenza. Erdogan dice che favorisc… - infoitsalute : Campania resta chiusa, zona rossa fino a dopo Pasqua - Nel weekend lockdown in tutta Italia - IlPrimatoN : Possibile intesa tra 'aperturisti' e 'rigoristi': verso una #zonagialla rafforzata, con chiusure anticipate di bar… - alepanzaoff : RT @PE_Italia: ?????? Si è chiusa la plenaria del Parlamento europeo. Anche in questa sessione i deputati sono intervenuti in remoto dagli Uff… - LucaGalizia : Mentre Spagna e Grecia a #maggio riaprono per accogliere turisti UE e non UE, l’Italia starà chiusa. Riapriremo, fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia chiusa Striscia la notizia: da lunedì 29 marzo cambia la conduzione ... quando arrivarono dietro il bancone di Striscia la notizia era il 9 marzo e l'Italia entrava in ... Alla fine il programma fu ritenuto necessario per fare compagnia alla gente chiusa in casa, e si ...

Viaggiare in bus gratis a Genova: il Comune studia la rivoluzione possibile ... ipotizzando scenari innovativi che avrebbero fatto diventare Genova la prima città in Italia dove ... Uno è quello di agire su zone, quindi creare un'area chiusa dove per entrare si paga. Con due ...

Nuovo dpcm, Italia chiusa a Pasqua e nei weekend: più facile l’ingresso in zona rossa Fanpage.it Comunicare Digitale rievoca i ‘tempi d’oro’ della Radio in Italia “Festeggiamo il successo del nostro portale Tech Talk (incontri online di settore lanciati da Comunicare Digitale a settembre 2020) con un tema trasversale, riguardante nella prima parte la storia del ...

“Questa casa non è una scuola”: oggi sciopero della DAD in numerose piazze d’Italia La DAD rappresenta uno strumento utile in situazioni di emergenza ma, dopo oltre un anno, questo non è più accettabile e i ragazzi hanno bisogno di tornare sui banchi Dopo la manifestazione di domenic ...

... quando arrivarono dietro il bancone di Striscia la notizia era il 9 marzo e l'entrava in ... Alla fine il programma fu ritenuto necessario per fare compagnia alla gentein casa, e si ...... ipotizzando scenari innovativi che avrebbero fatto diventare Genova la prima città indove ... Uno è quello di agire su zone, quindi creare un'areadove per entrare si paga. Con due ...“Festeggiamo il successo del nostro portale Tech Talk (incontri online di settore lanciati da Comunicare Digitale a settembre 2020) con un tema trasversale, riguardante nella prima parte la storia del ...La DAD rappresenta uno strumento utile in situazioni di emergenza ma, dopo oltre un anno, questo non è più accettabile e i ragazzi hanno bisogno di tornare sui banchi Dopo la manifestazione di domenic ...