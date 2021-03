Italia, Bergomi: «Qualche errore, ma da quattro mesi gli azzurri non giocavano insieme» (Di venerdì 26 marzo 2021) Beppe Bergomi ha commentato la prestazioni dell’Italia contro l’Irlanda del Nord Beppe Bergomi, storico ex difensore dell’Inter e dell’Italia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato la vittoria degli azzurri contro l’Irlanda del Nord, nella prima partita del girone di qualificazione a Qatar 2022. FATICA – «Rispetto alle prestazioni a cui siamo abituati, l’Italia ha fatto più fatica. Nella ripresa c’è stato Qualche di troppo che ha dato loro un po’ di coraggio: sbavature a livello di palleggio che hanno generato occasioni. Ci sta, visto che da quattro mesi l’Italia non si radunava. Il risultato è comunque giustissimo». CHIAVE – «Abbiamo sfruttato bene le occasioni in cui la loro difesa si allungava. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Beppeha commentato la prestazioni dell’contro l’Irlanda del Nord Beppe, storico ex difensore dell’Inter e dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato la vittoria deglicontro l’Irlanda del Nord, nella prima partita del girone di qualificazione a Qatar 2022. FATICA – «Rispetto alle prestazioni a cui siamo abituati, l’ha fatto più fatica. Nella ripresa c’è statodi troppo che ha dato loro un po’ di coraggio: sbavature a livello di palleggio che hanno generato occasioni. Ci sta, visto che dal’non si radunava. Il risultato è comunque giustissimo». CHIAVE – «Abbiamo sfruttato bene le occasioni in cui la loro difesa si allungava. ...

