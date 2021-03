Italia, a marzo scende la fiducia dei consumatori. Sale quella delle imprese (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – A marzo scende l’indice del clima di fiducia dei consumatori in Italia, passando da 101,4 a 100,9, e aumenta invece l’indice composito del clima di fiducia delle imprese, Salendo da 93,3 a 93,9. Lo rileva l’Istat, che parla di “segnali eterogenei“. Con riferimento alle imprese, nel settore manifatturiero l’indice recupera per il secondo mese consecutivo (da 99,5 a 101,2), mentre nelle costruzioni si conferma la crescita della fiducia, in atto da gennaio (da 141,9 a 147,9). Nei servizi di mercato, dopo l’aumento registrato tra dicembre 2020 e febbraio, l’indice torna a scendere, mentre nel commercio al dettaglio, dopo il recupero dello scorso mese, si registra di nuovo un ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Al’indice del clima dideiin, passando da 101,4 a 100,9, e aumenta invece l’indice composito del clima dindo da 93,3 a 93,9. Lo rileva l’Istat, che parla di “segnali eterogenei“. Con riferimento alle, nel settore manifatturiero l’indice recupera per il secondo mese consecutivo (da 99,5 a 101,2), mentre nelle costruzioni si conferma la crescita della, in atto da gennaio (da 141,9 a 147,9). Nei servizi di mercato, dopo l’aumento registrato tra dicembre 2020 e febbraio, l’indice torna are, mentre nel commercio al dettaglio, dopo il recupero dello scorso mese, si registra di nuovo un ...

