Leggi su newsmondo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il rapporto sulla dinamica demografica nel corso della pandemia a cura dell’: “Come se fosse sparita una città grande quanto Firenze” Nel suo rapporto sulla dinamica demografica nel corso della pandemia da Covid-19, l’unper quanto riguarda le. Il dato è accompagnato, purtroppo da unmassimodi decessi dal secondo Dopoguerra., il rapporto sulla dinamica demografica nel corso della pandemia Nel dettaglio, l’alla fine delun calo di quasi il quattro per cento delle. Per la precisione -3,8%. Quasi sedicimila in meno rispetto al 2019 che pure era stato un anno ...