Istat | l’Italia che scompare | mai così poche nascite come nel 2020 | dimezzati i matrimoni

Roma, 26 mar – E' un quadro tragico quello tratteggiato dalle ultime rilevazioni Istat sulla crescita demografica del nostro Paese. Ormai non ha più senso nemmeno parlare di «crescita»: nel 2020 si è registrato il minimo storico di nascite dal 1860 e un massimo storico di decessi dal secondo Dopoguerra. Istat: nascite a picco, matrimoni dimezzati Dal rapporto dell'Istat sulla dinamica demografica durante la pandemia nel 2020 emerge il collasso delle nascite. Sono quasi 16 mila in meno rispetto al 2019, il 3,8% in meno. Sono stati soltanto 404.104 i bambini iscritti all'anagrafe nel 2020. Salgono del 17,6% i decessi: quasi 112 mila in più rispetto al 2019.

