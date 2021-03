Isola dei Famosi, svelato il mistero del trucco di Fariba Tehrani (Di venerdì 26 marzo 2021) All’Isola dei Famosi aleggia un mistero che siamo finalmente in grado di risolvere. Stiamo parando di Fariba Tehrani che si trova in questo momento con Ubaldo Lanzi e Brando Giorgi a Parasite Island, l’Isola su cui approdano gli eliminati dell’Isola dei Famosi. La madre di Giulia Salemi ha sin da subito attirato la curiosità del pubblico e della stessa Ilary Blasi per aver sfoggiato sempre un make-up perfetto, nonostante sull’Isola i naufraghi siano sguarniti di ogni comfort, se non dell’essenziale. Ecco quindi perché Fariba Tehrani appare sempre con un trucco impeccabile e ben definito: a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non ha portato di nascosto matita nera e ... Leggi su trendit (Di venerdì 26 marzo 2021) All’deialeggia unche siamo finalmente in grado di risolvere. Stiamo parando diche si trova in questo momento con Ubaldo Lanzi e Brando Giorgi a Parasite Island, l’su cui approdano gli eliminati dell’dei. La madre di Giulia Salemi ha sin da subito attirato la curiosità del pubblico e della stessa Ilary Blasi per aver sfoggiato sempre un make-up perfetto, nonostante sull’i naufraghi siano sguarniti di ogni comfort, se non dell’essenziale. Ecco quindi perchéappare sempre con unimpeccabile e ben definito: a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non ha portato di nascosto matita nera e ...

Advertising

MediasetPlay : Chi sarà con noi a #isolaparty domani in streaming su Mediaset Play? Basta chiedere... Avremo in diretta Amedeo Pre… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - Vita77178000 : RT @karda70: #isoladeifamosi infortunio a #PaulGascoigne è meno grave del previsto: ecco la decisione della Produzione #Isola #isoladeifamo… - Giulia_Giunta : RT @LAVonlus: ??Li hanno portati a forza sull'Isola del Giglio per il divertimento dei cacciatori. Ora vogliono sterminarli per 'proteggere… -