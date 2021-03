Isola dei Famosi, sapete quanto guadagna Massimiliano Rosolino? Il cachet dell’inviato (Di venerdì 26 marzo 2021) Continuano le nuove puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, survival game in onda su Canale 5 in prima serata. sapete quanto guadagna Rosolino? L’edizione 2021 del noto programma è quest’anno condotta dalla bravissima Ilary Blasi. Numerosi sono inoltre i concorrenti che, come sempre, devono affrontare una serie di sfide per poter raggiungere buoni risultati. ‘L’Isola dei Famosi‘ sta ottenendo anche quest’anno un grandissimo successo, ed i telespettatori non riescono a staccarsi dal piccolo schermo durante la messa in onda della trasmissione. Massimiliano Rosolino, quanto guadagna? Ne ‘L’Isola dei Famosi‘, una figura importante è ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Continuano le nuove puntata de ‘L’dei’, survival game in onda su Canale 5 in prima serata.? L’edizione 2021 del noto programma è quest’anno condotta dalla bravissima Ilary Blasi. Numerosi sono inoltre i concorrenti che, come sempre, devono affrontare una serie di sfide per poter raggiungere buoni risultati. ‘L’dei‘ sta ottenendo anche quest’anno un grandissimo successo, ed i telespettatori non riescono a staccarsi dal piccolo schermo durante la messa in onda della trasmissione.? Ne ‘L’dei‘, una figura importante è ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli è ufficialmente un nuovo naufrago di questa edizione dell'Isola dei Famosi??! Siete contenti? ??… - IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - SaraBergadano : #isola #tommasozorzi Uno dei momenti più belli di questa puntata. Non aspettare di proferire un 'Ti voglio bene'. I… - marsfromthestar : Sono certa di una cosa, però... Chiunque dei tre nominati, per me, accetteranno di rimanere su Parasite Island. Ta… -