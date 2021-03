Isola dei Famosi, Paul Gascoigne incidente in diretta: ecco come sta adesso il naufrago (Di venerdì 26 marzo 2021) Ennesimo infortunio a L’Isola dei Famosi. Nonostante questa edizione sia solo al suo inizio già se ne sono viste tante. E questa volta è stato Paul Gascoigne a ‘pagarne le conseguenze’ nel corso della quarta puntata. Il naufrago infatti si è infortunato durante la prova immunità. Già Roberto Ciufoli nel corso della prima puntata aveva … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 marzo 2021) Ennesimo infortunio a L’dei. Nonostante questa edizione sia solo al suo inizio già se ne sono viste tante. E questa volta è statoa ‘pagarne le conseguenze’ nel corso della quarta puntata. Ilinfatti si è infortunato durante la prova immunità. Già Roberto Ciufoli nel corso della prima puntata aveva … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

