Isola dei Famosi | “non pratico sesso da 28 anni” Interviene Elettra Lamborghini | “Impossibile perché…”

(Di venerdì 26 marzo 2021)scatenata durante la puntata dell’deiandata in onda ieri giovedì 25 marzo. L’opinionista non si è trattenuta e i suoi commenti hanno scatenato le risate del pubblico. In particolare, è diventata virale la sua reazione quando Ubaldo Lanzo, il cromatologo di Parasite Island, ha confessato di non praticareda 28. A quel punto lei ha commentato: “dai! Ogni buco è galleria, qualcosa si trova sempre”. Gelo in studio. Ilary Blasi è intervenuta: “Sull’ho dubbi, però hai visto mai..” ed ha cambiato immediatamente argomento. Ad ogni modo la puntata è poi continuata con le sfide tra i due gruppi di naufraghi (ora ricongiunti a seguito di un sondaggio sul canale ufficiale Instagram del programma) e le ...

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli è ufficialmente un nuovo naufrago di questa edizione dell'Isola dei Famosi??! Siete contenti? ??… - Libero00126342 : @doluccia16 Continua a guardare l’isola dei famosi è meglio ... ma non andare a votare ti prego - trashastrale : RT @framarin: Gli account più influenti della 4a puntata dell'#Isola @Ri_Ghetto @trashbiccis @trashastrale @Iperborea_ @fuoridallhype_ @ipe… -

Nel 2003 è approdato all'famosi, l'anno successivo ha fatto parte del cast del Grande Fratello nella versione spagnola. Nel 2020 Fabio Testi ha partecipato alla quarta edizione del Grande ...Si respira aria di venerdì e del fine settimana a Mattino5 dove si parla diFamosi 2021 e, in particolare, dell'argomento trattato ieri da Ubaldo Lanzo ieri sera ovvero la sua castità ormai lunga anni. Nella puntata dell', nel momento in cui si parlava di loro ...Oggi ha 53 anni ed è volato a L'isola dei famosi: sebbene il suo aspetto sia cambiato non poco, non ha perso la verve che da sempre lo contraddistingue. Ecco le foto che mostrano l'incredibile ...Il 31enne, ex volto di Uomini e Donne e GF, sbarca in Honduras Modello, icona fashion, si sente un leader e vuole dimostrarlo al reality Andrea Cerioli, sexy e fascinoso, è un nuovo naufrago dell’Isol ...