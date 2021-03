Isola dei Famosi, macabra rivelazione di Drusilla Gucci: sente delle presenze (Di venerdì 26 marzo 2021) Drusilla Gucci, concorrente dell’Isola dei Famosi, ha fatto delle rivelazioni ai suoi compagni naufraghi sulle presenze di spiriti nella sua casa. Drusilla Gucci, rampolla della famiglia fiorentina che ha reso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 26 marzo 2021), concorrente dell’dei, ha fattorivelazioni ai suoi compagni naufraghi sulledi spiriti nella sua casa., rampolla della famiglia fiorentina che ha reso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - IsolaDeiFamosi : Ci siamo! Bentornati all'Isola dei famosi!??#Isola - frabarraco : RT @3gennaio2013: Ormai per trovare un film in TV bisogna essere fortunati. Tra la politica, il grande fratello, l'isola dei famosi, la Ven… - valentinapaci96 : I just added L'Isola dei Famosi to my library! #tvtime -