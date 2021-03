Isola dei Famosi, gli ascolti del 25 marzo: ecco quanto ha fatto la terza puntata (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Isola dei Famosi è tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e la quarta puntata è andata in onda ieri giovedì 25 marzo. L’appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 3.370.000 telespettatori, pari al 19,28% di share. Il suo diretto competitor, la partita Italia – Irlanda ha invece fatto 6.129.000 telespettatori, pari al 22,65% di share. La quarta puntata de L’Isola dei Famosi si è conclusa con la sconfitta della squadra dei Burinos e la nomination di Vera Gemma, Gilles Rocca e Awed. Chi uscirà? I nominati di questa puntata sono tre: Vera, Gilles e Awed Chi volete salvare? #Isola pic.twitter.com/E56B8klK0q — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) ... Leggi su biccy (Di venerdì 26 marzo 2021) L’deiè tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e la quartaè andata in onda ieri giovedì 25. L’appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 3.370.000 telespettatori, pari al 19,28% di share. Il suo diretto competitor, la partita Italia – Irlanda ha invece6.129.000 telespettatori, pari al 22,65% di share. La quartade L’deisi è conclusa con la sconfitta della squadra dei Burinos e la nomination di Vera Gemma, Gilles Rocca e Awed. Chi uscirà? I nominati di questasono tre: Vera, Gilles e Awed Chi volete salvare? #pic.twitter.com/E56B8klK0q — L’dei(@Dei) ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli è ufficialmente un nuovo naufrago di questa edizione dell'Isola dei Famosi??! Siete contenti? ??… - Simo07827689 : RT @3gennaio2013: Ormai per trovare un film in TV bisogna essere fortunati. Tra la politica, il grande fratello, l'isola dei famosi, la Ven… - LAVonlus : ??Li hanno portati a forza sull'Isola del Giglio per il divertimento dei cacciatori. Ora vogliono sterminarli per '… -