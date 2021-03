Isola dei Famosi, Elisa Isoardi conquista i tabloid britannici: il “Sun” la promuove a pieni voti, “incantevole” (Di venerdì 26 marzo 2021) Elisa Isoardi è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi e a poche settimane dall’inizio del reality sembra già essere una dei favoriti. Fra i complimenti degli opinionisti e le voci di chi già la vorrebbe leader del gruppo, la conduttrice piemontese è riuscita addirittura ad aggiudicarsi l’approvazione della stampa britannica. Il suo volto è infatti apparso su una delle testate più importanti d’oltremanica e chissà che il futuro non abbia in serbo per lei una nuova carriera nel Regno Unito. L’anno d’oro di Elisa Isoardi Negli ultimi mesi Elisa Isoardi ha conquistato inediti ruoli di protagonista nella televisione italiana. Lo scorso autunno infatti l’abbiamo vista al fianco di Raimondo Todaro all’interno del talent show ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 marzo 2021)è una delle concorrenti dell’deie a poche settimane dall’inizio del reality sembra già essere una dei favoriti. Fra i complimenti degli opinionisti e le voci di chi già la vorrebbe leader del gruppo, la conduttrice piemontese è riuscita addirittura ad aggiudicarsi l’approvazione della stampa britannica. Il suo volto è infatti apparso su una delle testate più importanti d’oltremanica e chissà che il futuro non abbia in serbo per lei una nuova carriera nel Regno Unito. L’anno d’oro diNegli ultimi mesihato inediti ruoli di protagonista nella televisione italiana. Lo scorso autunno infatti l’abbiamo vista al fianco di Raimondo Todaro all’interno del talent show ...

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - michele134567_g : @AlessandroVi69 @OcchioBeppe @rtl1025 la gente continuerà a restare sul divano a guardare la D'urso, isola dei famo… - Mari19660 : RT @LAVonlus: ??Li hanno portati a forza sull'Isola del Giglio per il divertimento dei cacciatori. Ora vogliono sterminarli per 'proteggere… -