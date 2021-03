Isola dei Famosi Drusilla Gucci e il paranormale, lo schiaffo ricevuto di notte da una presenza misteriosa: “Mi è arrivato un ceffone” (Di venerdì 26 marzo 2021) Le confessioni di Drusilla Gucci in quel dell’Isola dei Famosi continuano ad attirare l’attenzione soprattutto del pubblico, quello più dedito al noir. Se la sua presentazione, tra carcasse e cadaveri e fascino per la morte, aveva già fatto breccia nel cuore degli amanti dell’horror, ora Drusilla con le sue nuove esternazioni sulla sua quotidianità torna ad attirare l’attenzione. Drusilla Gucci e la casa “infestata” dai fantasmi Gli amanti del noir e dell’horror apprezzeranno particolarmente le ultime confessioni di Drusilla Gucci, l’enigmatica pronipote di Guccio Gucci, rilasciate in quel dell’Isola a due sue amiche naufraghe con cui sta condividendo l’esperienza in Honduras, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Le confessioni diin quel dell’deicontinuano ad attirare l’attenzione soprattutto del pubblico, quello più dedito al noir. Se la sua presentazione, tra carcasse e cadaveri e fascino per la morte, aveva già fatto breccia nel cuore degli amanti dell’horror, oracon le sue nuove esternazioni sulla sua quotidianità torna ad attirare l’attenzione.e la casa “infestata” dai fantasmi Gli amanti del noir e dell’horror apprezzeranno particolarmente le ultime confessioni di, l’enigmatica pronipote di, rilasciate in quel dell’a due sue amiche naufraghe con cui sta condividendo l’esperienza in Honduras, ...

