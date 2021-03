Isola dei Famosi | Daniela Martani difesa dal pubblico a casa | cosa è successo dopo la puntata

(Di venerdì 26 marzo 2021) Questa edizione de L'deiè stata già costellata da diverse polemiche per via dei personaggi scelti come naufraghi: in primische ha smosso gli equilibri, già precari, del ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli è ufficialmente un nuovo naufrago di questa edizione dell'Isola dei Famosi??! Siete contenti? ??… - glscheconducitu : La quarta puntata de L’Isola dei Famosi, su Canale 5, ha registrato 3.370.000 telespettatori, con un share pari a 1… - faribalda : RT @framarin: Questo è il post di maggior successo della 4a puntata dell'#Isola con 4.4000 interazioni Qui tutti i dati social, le classi… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Tommaso Zorzi non perde mai occasione per dire la sua e lanciare velenose frecciate ai concorrenti della nuova edizione de L'Famosi . Ieri è stato il turno di Brando Giorgi , accusato dall'opinionista del reality show di essere presuntuoso così come lo era Akash Kumar . Tommaso Zorzi provoca Brando Giorgi in ...Questa edizione de L'Famosi è stata già costellata da diverse polemiche per viapersonaggi scelti come naufraghi: in primis Daniela Martani che ha smosso gli equilibri, già precari, del gruppo e ha ...I litigi tra Gilles Rocca e Daniela Martani. La sfida impari tra una donna vegana emarginata e in lacrime, e un uomo muscoloso, etero, tossico. La televisione è fatta di immagini e lui era già colpevo ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...