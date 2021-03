Isola dei Famosi | chi è uscito ieri sera? Ecco eliminato e naufraghi al televoto

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 26 marzo 2021) Chi èdall’dei? L’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi ha regalato al pubblico da casa numerosi colpi di scena, come d’altronde era facile da intuire leggendo le anticipazioni. L’arrivo di un nuovo naufrago, nuove prove, l’annuncio del concorrentee le immancabili nomination a fineta, tutti elementi che hanno reso incandescente il clima in Honduras (e non solo). Quella andata in onda, giovedì 25 marzo 2021, è stata la quarta puntata di un’edizione che, mai come quest’anno, si preannuncia ricca di sorprese. Sarà per l’inconsueta doppia programmazione settimanale, sarà per il nuovo verve offerto dalla nuova conduttrice, sarà per il trio di opinionisti che rende ancora più imprevedibile un ...