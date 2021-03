Isola dei famosi 2021, Drusilla Gucci: “Un fantasma mi ha schiaffeggiata nel mio letto” (Di venerdì 26 marzo 2021) La collezionista di ossa Drusilla Gucci ha spaventato i naufraghi dell'Isola dei famosi 2021: la giovane ha raccontato che una notte è stata schiaffeggiata da un fantasma nel letto di casa sua a Firenze. Drusilla Gucci ha affermato di vivere in una casa infestata da fantasmi: la naufraga ha raccontato di essere stata schiaffeggiata di notte nel suo letto da una presenza non ben identificata. Tra i personaggi più enigmatici di questa nuova stagione dell'Isola dei famosi 2021 c'è sicuramente Drusilla Gucci, 26 anni, di Firenze. La pronipote di Guccio Gucci ha subito ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 marzo 2021) La collezionista di ossaha spaventato i naufraghi dell'dei: la giovane ha raccontato che una notte è statada unneldi casa sua a Firenze.ha affermato di vivere in una casa infestata da fantasmi: la naufraga ha raccontato di essere statadi notte nel suoda una presenza non ben identificata. Tra i personaggi più enigmatici di questa nuova stagione dell'deic'è sicuramente, 26 anni, di Firenze. La pronipote diha subito ...

