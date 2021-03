Isola 15, quarta puntata: eliminato Brando Giorgi che rimane su Parasite Island, i nominati sono… (Di venerdì 26 marzo 2021) È appena terminata la quarta puntata dell’Isola 15. Il reality show di Ilary Blasi vede un gruppo di vip vivere come naufraghi di un Isola in Honduras. Quest’anno, opinionisti del programma sono Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Nelle scorse puntate, Akash Kumar e Ferdinando Guglielmotti sono stati eliminati. La puntata ha avuto inizio con Gilles Rocca che questa mattina aveva avuto un malore ed era stato portato via per alcuni controlli medici. Ora lo sportivo è tornato sull’Isola e sta bene. La gara è poi entrata nel vivo con una prima prova ricompensa. In palio, il nuovo naufrago, maschio alpha, Andrea Cerioli. Elisa Isoardi ha risfidato Valentina Persia mentre Miryea Stabile si è scontrata di nuovo contro Francesca Lodo. Sono i Buriños ad aver vinto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 marzo 2021) È appena terminata ladell’15. Il reality show di Ilary Blasi vede un gruppo di vip vivere come naufraghi di unin Honduras. Quest’anno, opinionisti del programma sono Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Nelle scorse puntate, Akash Kumar e Ferdinando Guglielmotti sono stati eliminati. Laha avuto inizio con Gilles Rocca che questa mattina aveva avuto un malore ed era stato portato via per alcuni controlli medici. Ora lo sportivo è tornato sull’e sta bene. La gara è poi entrata nel vivo con una prima prova ricompensa. In palio, il nuovo naufrago, maschio alpha, Andrea Cerioli. Elisa Isoardi ha risfidato Valentina Persia mentre Miryea Stabile si è scontrata di nuovo contro Francesca Lodo. Sono i Buriños ad aver vinto ...

IsolaDeiFamosi : Cosa succederà questa sera? Non perdetevi le anticipazioni della quarta puntata???? #Isola ?? - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la quarta puntata dell'Isola dei Famosi in onda su Canale 5 e in diretta su @MediasetPlay ?? Tenetevi for… - IsolaDeiFamosi : Vi aspettiamo stasera con la quarta e imperdibile puntata dell'Isola dei Famosi! In onda su #Canale5 e in diretta s… - benjamn_boliche : RT @IsolaDeiFamosi: Finisce qui la quarta puntata! Ci vediamo lunedì con l'Isola dei Famosi, liberi di sognare!?? #Isola - MariaPi38360036 : RT @IsolaDeiFamosi: Finisce qui la quarta puntata! Ci vediamo lunedì con l'Isola dei Famosi, liberi di sognare!?? #Isola -