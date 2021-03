Isola 15 | l’opinione di Isa sulla quarta puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 26 marzo 2021) Già il cast fatica a ingranare, già il pubblico non sa televotare, se poi continuiamo a mandare in nomination i personaggi più interessanti io da qui a un paio di puntate non so più di che caspita dovremo parlare in quest’15. Anche questa settimana nomination horror con Vera Gemma (guai a chi me la tocca, se la eliminate ogni lunedì e giovedì starò fissa su Rai 1), Awed (l’unico che forse potrebbe regalarci qualche inciucio e qualche intrallazzo) e Gilles Rocca (che ha la pazienza di una biscia incazzosa e potrebbe regalarci gli scannatoi dei quali sentiamo infinita mancanza). Cioè, boh, il Visconte ce lo siamo giocato, Akash Kumar ce lo siamo giocato, Brando Giorgi lo abbiamo spedito nell’inutile in cui ci sono Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo a fare la muffa, adesso eliminiamo anche uno di quei tre, e da qui a breve l’argomento più ...